Autounfall: Schwangere Frau und zwei Männer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reutlingen (dpa/lsw) - Eine schwangere Frau und zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Sankt Johann (Landkreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer habe am Sonntagnachmittag trotz eingeschränkter Sicht zwei Fahrzeuge überholen wollen, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit. Dabei sei er mit seinem Wagen gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Das Fahrzeug des jungen Mannes überschlug sich und landete auf einer Wiese. Der entgegenkommende Wagen geriet seinerseits in den Gegenverkehr und prallte gegen ein weiteres Auto.

Der 20-jährige Unfallverursacher kam laut Polizei mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch der 43-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine schwangere 32-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ihre dreijährige Tochter erlitt leichte Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.