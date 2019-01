Lastwagen kommt ins Rutschen: Anhänger blockiert Autobahn 4

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hermsdorf (dpa/th) - Bei winterlichem Wetter ist ein Lastwagen mit Anhänger auf der Autobahn 4 bei Hermsdorf ins Schleudern geraten und hat alle drei Fahrbahnen blockiert. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Zur Identität und dem genauen Hergang des Unfalls gab es zunächst keine Informationen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Lastwagen vermutlich wegen der Glätte in der Nähe der Anschlussstelle Hermsdorf-Ost ins Rutschen. Der Anhänger stellte sich quer, die Zugmaschine landete in einem Straßengraben. Auch ein Auto soll an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Auf der Fahrbahn nach Dresden staute sich zunächst der Verkehr.