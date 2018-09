18-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall mit LKW

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Egidien (dpa/sn) - Ein 18-Jähriger Fahrer ist mit seinem Auto in St. Egidien (Landkreis Zwickau) mit einem Lastwagen kollidiert und noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und von einem entgegenkommenden Lastwagen erfasst worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Auto wurde vom LKW mitgeschoben und kam links von der Straße ab, der junge Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Der 41 Jahre alte Fahrer des LKWs wurde leicht verletzt.