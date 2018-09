Frau landet mit Heißluftballon in Garten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Mit einem Heißluftballon ist eine 30-Jährige in Sankt Augustin mitten in einem fremden Garten gelandet. Mangelnder Auftrieb und die hereinbrechende Dunkelheit hätten die Kölnerin am Donnerstagabend zur Landung gezwungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Vorfall wurde demnach niemand verletzt. Lediglich ein Baum sei in dem Garten minimal in Mitleidenschaft gezogen worden. Zuvor hatte die Frau noch den Tower des Flughafens Köln/Bonn über die bevorstehende Landung informiert. Zusammen mit dem Gartenbesitzer packte sie ihr Fluggerät ein und fuhr mit einem Begleitwagen nach Hause. Das Luftfahrt-Bundesamt sollte den Vorfall prüfen.