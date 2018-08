Fünf Verletzte bei Autounfall an A38

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - Bei einem Unfall nahe der A38-Anschlussstelle Sangerhausen Süd sind fünf Menschen verletzt worden. Am Samstagnachmittag stießen an der Kreuzung der B86 und der Autobahnauffahrt zwei Autos zusammen, wie die Polizei in Halle am Sonntag mitteilte. Ein Wagen wurde gegen einen Ampelmast geschleudert. Der andere ging nach der Kollision in Flammen auf. Die Insassen konnten das Auto aber rechtzeitig verlassen und wurden nicht zusätzlich durch die Flammen verletzt. Insgesamt wurden Erwachsene im Alter von 19 bis 42 Jahren sowie ein fünf Jahre altes Kind in Kliniken gebracht. Der Sachschaden wird auf mehr als 30 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.