Frau fährt Rollstuhlfahrerin an und flüchtet

Salzwedel (dpa/sa) - Eine Autofahrerin hat in Salzwedel eine Rollstuhlfahrerin angefahren und ist vom Unfallort geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Frau am Samstagabend beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz die Rollstuhlfahrerin, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim folgenden Zusammenstoß sei die angefahrene 40-Jährige leicht verletzt und ihr Gefährt beschädigt worden. Die Autofahrerin stieg kurz aus, um sich nach dem Wohlergehen der Rollstuhlfahrerin zu erkundigen, wie die Polizei weiter mitteilte. Anschließend sei die Frau weggefahren, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Polizei bat mögliche Unfallzeugen, sich zu melden.