Totalschaden nach Parkplatzrempler

Salzgitter (dpa/lni) - Eine 23-Jährige hat beim Rückwärtsfahren aus einer Parkbox in Salzgitter ein Auto gerammt, das durch den starken Aufprall auf die Beifahrerseite kippte. Die junge Frau besitzt allerdings keinen Führerschein, ihr Bekannter hatte sie mal ans Steuer gelassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Unfall ereignete sich am Samstag auf einem Supermarkt-Parkplatz, verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zunächst hatte ein 18-Jähriger behauptet, Unfallverursacher zu sein. Er habe das Auto übersehen, sei in dessen Fahrerseite gefahren und habe den Wagen gegen einen Bordstein geschoben. Daraufhin sei das Auto umgefallen und gegen einen Baum gekippt. Ein Zeuge gab jedoch an, dass die junge Frau am Steuer gesessen habe. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.