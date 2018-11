Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzgitter (dpa/lni) - Ein 74 Jahre alter Mann ist in Salzgitter mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, dann von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Warum der Senior in einer Kurve zwischen Salzgitter-Lichtenberg und Altenhagen auf die Gegenfahrspur geriet und den Wagen eines 57-Jährigen streifte ist noch völlig unklar. Der 74-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt.