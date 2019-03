Achtjähriger Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzbergen (dpa/lni) - Ein Achtjähriger ist beim Überqueren einer Kreuzung im Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge wollte am Donnerstag in Salzbergen mit seinem Fahrrad über die Straße, als er von einem Auto erfasst wurde. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte die 55 Jahre alte Fahrerin des Unfallwagens den Achtjährigen beim Abbiegen übersehen. Die Ampel soll für ihn grün gezeigt haben. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Münster geflogen.