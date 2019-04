Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Ein 60 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto im Saalekreis gegen einen Baum gefahren und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Unfall habe sich am Donnerstagnachmittag in Zappendorf ereignet, teilte die Polizeiinspektion Halle am Abend mit. Warum der Mann auf der Höhnstedter Straße von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.