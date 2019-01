Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Eine 22-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Saarbrücken lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Frau am Freitagabend mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Unfallverursacherin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt.