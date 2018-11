Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn ist am Freitag in Saarbrücken ein Schaden von rund 15 000 Euro entstanden. Eine 15 Jahre alte Jugendliche, die in der Bahn saß, erlitt nach Angaben der Polizei eine leichte Verletzung. Der 40 Jahre alte Autofahrer flüchtete zunächst. Da ein Zeuge des Unfalls den Mann mit dem Auto jedoch verfolgte, konnte die Polizei ihn kurz darauf anhalten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.