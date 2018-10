Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - In Saalfeld ist eine Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 57-Jähriger habe am Montagabend mit seinem Auto die Vorfahrt der 50-Jährigen missachtet und einen Zusammenstoß der beiden Autos verursacht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.