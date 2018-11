Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - Die Feuerwehr hat einen hilflosen Mann aus seiner Wohnung in Saalfeld gerettet. Anwohner hörten nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen Hilferufe aus der Wohnung des 81-Jährigen und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr drang in die Wohnung ein. Der Mann musste medizinisch behandelt werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.