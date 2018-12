Autofahrer unter Drogen flieht und fährt gegen Baum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - Die Flucht vor einer Polizeikontrolle hat für einen Autofahrer in Saalfeld an einem Baum geendet. Danach stellte sich heraus: Der 55-Jährige stand unter Drogeneinfluss und hat keinen Führerschein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beamte wollten den Mann wegen seines auffälligen Fahrstils kontrollieren. Er sei davongefahren und in einer Rechtskurve gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde bei dem Unfall am Samstagabend leicht verletzt. Die Fahrerlaubnis war ihm bereits wegen ähnlicher Delikte entzogen worden, wie es weiter hieß. Am Auto entstand Totalschaden.