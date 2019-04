Verwilderte Schafe sterben bei Zusammenstoß mit Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saaleplatte (dpa/th) - Für vier ausgebüxte Schafe im Landkreis Weimarer Land hat das Abenteuer Freiheit ein jähes Ende gefunden. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Wagen mitten in die auf einer Landstraße bei Saaleplatte stehenden Tiere, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Wiederkäuer überlebten den Aufprall nicht, der Fahrer blieb unverletzt. Die vier Schafe waren laut Polizei schon vor längerer Zeit aus einer privaten Haltung verschwunden und streiften seitdem verwildert umher. Das Auto wurde bei dem Unfall am Montagabend so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.