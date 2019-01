Radfahrer stirbt bei Unfall im Weimarer Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Apolda (dpa/th) - Ein Radfahrer ist im Weimarer Land von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der 40-Jährige wurde auf einer Landstraße in der Nähe von Apolda von dem Auto getroffen, wie die Polizei in Erfurt am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radler am Freitagabend plötzlich vom Fahrbahnrand in die Mitte der Fahrspur gefahren. Eine dahinter fahrende Autofahrerin konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 40-Jährige starb auf dem Weg ins Krankenhaus.