Vergesslicher Lasterfahrer bleibt an Brücke hängen

Bad Lobenstein (dpa/th) - Seine Vergesslichkeit ist einem Lastwagenfahrer bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) zum Verhängnis geworden. Der 61 Jahre alte Mann wollte Polizeiangaben vom Samstag zufolge mit seinem Kipplader unter einer Brücke hindurchfahren. Allerdings habe er zuvor vergessen, dass der Container noch hochgeklappt war - und stieß damit gegen die Überführung. Der Mann wurde bei dem Unfall am Freitag nicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Allerdings sei sowohl an dem Laster als auch an der Brücke ein Schaden entstanden. Nach ersten Erkenntnissen sei das Bauwerk über einer Landstraße aber nur oberflächlich beschädigt.