Geparktes Auto rollt los: Dreijähriger schwer verletzt

Ruhla (dpa/th) - Ein drei Jahre alter Junge ist in Ruhla schwer verletzt worden, als sich der Wagen seiner Mutter selbstständig machte. Die 25-Jährige hatte das Auto kurz zuvor in der Ortslage Thal geparkt und war mit ihrem Sohn ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Warum das Fahrzeug dann am Montagnachmittag los rollte, sei noch unklar. Der Wagen erfasste den Jungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.