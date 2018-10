Vorfahrt genommen: Unfall endet für Motorradfahrer tödlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüthen (dpa/lnw) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Kreuzung in Rüthen ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 64-jährige Autofahrer habe ihm die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Zusammenstoß am Samstag erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Identität des Toten war zunächst noch unklar.