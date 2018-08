Zwei Berliner Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Zwei Motorradfahrer sind bei Rudolstadt bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die beiden Berliner ins Krankenhaus, wie die Polizei in Saalfeld am Freitagmorgen mitteilte. Zeugenaussagen zufolge fuhren der 55-Jährige und die 44-Jährige hintereinander auf der Bundesstraße. An einer roten Ampel hielt der vorausfahrende 55-Jährige an. Die hinter ihm fahrende Frau bemerkte das zu spät und fuhr fast ungebremst auf das Motorrad ihres Bekannten auf. Die 44-Jährige stürzte, rutschte mit ihrem Fahrzeug noch 30 Meter auf die Gegenspur und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Der 55-Jährige Fahrer fiel ebenfalls, auch er erlitt schwere Beinverletzungen. Zur Unfallaufnahme und Bergung kam es etwa eine Stunde lang zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße.