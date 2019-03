Tödlicher Unfall in Rudolstadt: Auto gerät in Gegenverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 61 Jahre alter Autofahrer in Rudolstadt ums Leben gekommen. Sein Wagen geriet im Ortsteil Lichstedt aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem Lkw zusammen, wie es am Freitagabend bei der Landeseinsatzzentrale der Polizei hieß. Der Mann lebten den Angaben zufolge nicht in Thüringen, hatte aber Verwandte hier. Er sei am Freitagnachmittag noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 65 000 Euro.