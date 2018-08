Radfahrer kollidiert mit Auto: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) schwer verletzt worden. Der 43-Jährige soll am Montagabend auf einer Straße Schlangenlinien gefahren sein und dann plötzlich mit einem Auto im Gegenverkehr kollidiert sein, wie die Polizei Saalfeld am Dienstag mitteilte. Der Radler wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben besteht der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Rauschmitteln stand. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.