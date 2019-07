Jugendlicher bei Sturz mit Rad in Rudolstadt schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist in Rudolstadt gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Junge fuhr am Mittwoch im Ortsteil Eichfeld auf einer abschüssigen Straße gegen einen am Fahrbahnrand haltenden Wagen, wie die Polizei in Saalfeld am Donnerstag mitteilte. Mit schweren Verletzungen kam der Jugendliche ins Krankenhaus. Zu den genauen Umständen des Unfalls wird noch ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 15-Jährige von einem Freund abgelenkt gewesen sein, der neben ihm fuhr.