Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer schwer verletzt

Rudolstadt (dpa/th) - Ein 21-Jähriger hat sich bei Rudolstadt mehrfach mit seinem Auto überschlagen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Mann sei am Mittwochnachmittag nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Wagen ausgewichen, der frontal auf ihn zufuhr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei der 21-Jährige nach rechts von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb auf einem Feld liegen. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos habe nicht angehalten und sei Richtung Rudolstadt geflüchtet. Der 21 Jahre alte Mann erlitt schwere Schnittverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den geflüchteten Fahrer gesehen haben.