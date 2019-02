Zwei Schwerverletzte bei Autokollision im Landkreis Zwickau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Crimmitschau (dpa/sn) - Ein Mann und eine Frau sind bei einer Autokollision im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Ein 56-Jähriger geriet mit seinem Auto am Sonntagabend auf einer schneeglatten Straße in Crimmitschau auf die Gegenfahrbahn und prallte im Gegenverkehr mit seinem Wagen gegen das Auto eines 68-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 56-Jährige und die 63-jährige Beifahrerin des zweiten Autos seien mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Ob auch der 68-Jährige verletzt wurde, blieb zunächst unklar.