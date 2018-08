Bahnstrecke in Rottweil gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rottweil (dpa/lsw) - Wegen eines Polizeieinsatzes ist eine Bahnstrecke am Donnerstagmorgen in Rottweil gesperrt worden. Betroffen sei der Bereich der Haltestelle Saline, sagte eine Sprecherin der Polizei. "Die Strecke ist in dem Bereich einspurig. Der Verkehr steht komplett still." Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Wann die Sperrung aufgehoben wird, war am Morgen nicht klar.