Motorradfahrer kracht mit 2,64 Promille in den Gegenverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rott (dpa/lrs) - Mit 2,64 Promille Alkohol im Blut ist ein Motorradfahrer auf einer Landstraße bei Rott im Landkreis Altenkirchen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto kollidiert. "Ferner war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, das von ihm geführte Motorrad war nicht mehr versichert und der Tüv seit fast einem Jahr abgelaufen", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sowohl der 30 Jahre alte Motorradfahrer als auch der Fahrer des Autos wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Die Landstraße 272 wurde an der Unfallstelle wegen auslaufender Betriebsstoffe vorübergehend voll gesperrt.