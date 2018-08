Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Roth an der Our (dpa/lrs) - Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Eifel bei dem Zusammenstoß mit einem Wagen ums Leben gekommen. Der 77 Jahre alte Autofahrer habe ihm beim Auffahren von einem Parkplatz aus die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei in Bitburg am Montag mit. Der Motorradfahrer war gerade dabei gewesen, einen anderen Wagen zu überholen und war von dem 77-Jährigen vermutlich übersehen worden. Er starb noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 50 nahe Roth an der Our. Die Fahrbahnen wurden nach dem Unfall am Sonntagnachmittag etwa vier Stunden lang gesperrt.