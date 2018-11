Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rotenburg (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß im osthessischen Rotenburg an der Fulda sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Autos prallten auf der Bundesstraße 83 zusammen, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Einer der Verletzten wurde eingeklemmt. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr morgens in der Nähe der Polizeistation. Die Ursache war zunächst unklar.