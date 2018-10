Postbotin von eigenem Kleinbus erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Eine Postbotin in Osthessen ist von ihrem eigenen Kleinbus erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei trug die Frau am Dienstag in Rotenburg (Kreis Hersfeld-Rotenburg) Post aus, als das Fahrzeug an einer abschüssigen Straße rückwärts rollte. Es durchbrach eine Hecke, schob einen Motorroller zur Seite und erfasste die 47-Jährige vor einer Betonwand. Die Frau musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Warum der Kleinbus los rollte, war zunächst noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.