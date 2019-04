Straßenbahn fährt gegen Lkw: Rund 20 Leichtverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lastwagen sind rund 20 Bahninsassen am Freitagmorgen in Rostock leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Insassen von Splittern geborstener Fensterscheiben der Bahn verletzt. Wie die Leitstelle der Rostocker Straßenbahn AG berichtete, war die Unfallursache möglicherweise ein falsches Abbiegen des Lasters in eine Sackgasse. Die gut besetzte Straßenbahn sei dann auf den Laster gefahren. An der Straßenbahn sei erheblicher Sachschaden entstanden. Die viel befahrene L22, die wichtige Ost-West-Verbindung durch Rostock, musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen.