81-Jähriger läuft gegen Bus und wird verletzt

Rostock (dpa/mv) - Beim Überqueren einer Straße ist ein Mann in Rostock gegen einen Bus gelaufen und schwer verletzt worden. Der 81-Jährige sei am Montag mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Reisebusses gestoßen und habe Kopfverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann vermutlich von einer Verkehrsinsel in der Mitte der Straße weitergelaufen, obwohl die Ampel bereits rot zeigte.

Ebenfalls am Montag war ein 80-Jähriger mit seinem Auto in Rostock beim Verlassen eines Parkdecks gegen eine Hauswand gefahren. Er sei unverletzt geblieben, am Auto entstand laut Polizei jedoch ein Schaden von mehreren Tausend Euro.