Roßdorf (dpa/lhe) - Ein Auto hat im Südhessen zwei Mädchen erfasst und verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollten die Elfjährige und die Dreizehnjährige in Roßdorf (Landkreis Darmstadt-Dieburg) eine Straße überqueren. Die 13-Jährige wurde schwer am Bein verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang war unklar.