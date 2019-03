Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rosenbach (dpa/sn) - Ein 62 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Rosenbach im Vogtland ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann am Freitagabend auf der Bundesstraße 282 unterwegs, als er von einem Auto angefahren wurde. Der Radler schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo er von einem zweiten Wagen überrollt wurde. Er starb noch an der Unfallstelle.