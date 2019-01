Auto prallt gegen Lastwagen: 21-Jähriger stirbt bei Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rosbach (dpa/lhe) - Bei einer Kollision eines Autos mit einem Lastwagen ist auf der Bundesstraße 455 ein 21-Jähriger getötet worden. Die 20-jährige Fahrerin und zwei weitere Insassen des Autos, in dem auch der 21-Jährige saß, wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war am Sonntagabend zwischen Rosbach und der Anschlussstelle Friedberg aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Lastwagen zusammengestoßen. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt. Der Fahrer des LKWs sei leicht verletzt worden. Die Straße wurde bis in die frühen Morgenstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.