Rohrenfels (dpa/lby) - Bei einem schweren Autounfall nahe Rohrenfels (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. "Auf grader Strecke stießen am Samstagabend zwei Wagen frontal zusammen", sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Fahrer starben wenig später an ihren Verletzungen, ihre beiden Mitfahrer kamen schwer verletzt in eine Klinik. Die Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Details waren noch nicht bekannt.