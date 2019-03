Betrunkener Autofahrer landet im Wassergraben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rövershagen (dpa/mv) - Mit über drei Promille ist ein 57-Jähriger in Rövershagen (Landkreis Rostock) mit seinem Auto in einen Straßengraben voller Wasser gefahren. Den Führerschein des durchnässten und unterkühlten Mannes konnten die Beamten am frühen Morgen nicht mehr abnehmen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er war dem 57-Jährigen bereits am Vortag entzogen worden, als er der Polizei schon mit 2,7 Promille aufgefallen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.