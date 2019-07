Biker gerät beim Überholen in den Gegenverkehr und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rötsaweiler-Nockenthal (dpa/lrs) - Beim Überholen ist ein 74 Jahre alter Motorradfahrer in den Gegenverkehr geraten und noch am Unfallort gestorben. Der Mann sei in einer vierköpfigen Gruppe auf der Bundesstraße 41 bei Rötsweiler-Nockenthal (Landkreis Birkenfeld) unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Ermittlungen touchierte er aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve zunächst ein Auto im Gegenverkehr, bevor er dann frontal in den dahinter fahrenden Wagen krachte. In diesem Fahrzeug saßen ein 21-Jähriger und ein 25-Jähriger, die beide leicht verletzt wurden. Die B41 war für mehrere Stunden voll gesperrt.