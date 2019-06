Tödlich verunglückter Dachdecker: Schädel-Hirn-Trauma

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rödersheim-Gronau (dpa/lrs) - Der vergangene Woche im Rhein-Pfalz-Kreis tödlich verunglückte Dachdecker ist an einem Schädel-Hirn-Trauma gestorben. Dies habe die Obduktion ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Befund passe zu dem Sturz aus mehreren Metern Höhe. Der Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma war am vergangenen Dienstag in Rödersheim-Gronau durch eine Dachlücke etwa fünf Meter tief gestürzt. Er konnte zunächst reanimiert werden, erlag jedoch im Krankenhaus seinen Verletzungen.