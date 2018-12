Direkt aus dem dpa-Newskanal

Röderaue (dpa/sn) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Röderaue (Landkreis Meißen) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann am Samstagmorgen im Ortsteil Frauenhain von einem Auto erfasst, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.