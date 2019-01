Frau bei Unfall gestorben: fünf Verkehrstote im Januar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Röbel/Schwerin (dpa/mv) - Bei einem Unfall an der Mecklenburgischen Seenplatte ist eine 59-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau kam am Mittwochabend mit ihrem Auto in Röbel von der Straße ab, fuhr einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Sie war allein im Wagen und habe nur noch tot geborgen werden können. Warum sie unweit eines belebten Supermarktes plötzlich auf die andere Straßenseite fuhr, sei noch unklar.

Damit starben nach der vorläufigen Statistik der Polizei im Januar 2019 in Mecklenburg-Vorpommern bisher fünf Menschen bei Unfällen auf den Straßen. Das seien deutlich weniger als 2018, wo im gleichen Zeitraum zwölf Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen waren. Im gesamten Jahr 2018 waren laut Polizei 86 Menschen bei Unfällen auf den Straßen ums Leben gekommen, sieben mehr als 2017.

Die tödlichen Unfälle im Januar 2019 ereigneten sich bei Mühlen-Eichsen unweit von Schwerin, Wiepkenhagen bei Rostock und nahe Carpin, (Mecklenburgische Seenplatte), wo bereits am Neujahrstag zwei Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Autos ums Leben gekommen waren.