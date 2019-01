Direkt aus dem dpa-Newskanal

Röbel (dpa/mv) - Eine 59-jährige Autofahrerin ist in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Frau am Mittwochabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.