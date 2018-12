Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rodewisch (dpa/sn) - Ein Jugendlicher ist in Rodewisch im Vogtland von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief der 16-Jährige am Freitag auf eine Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 35-jähriger Autofahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus.