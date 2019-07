17-Jähriger landet im Straßengraben: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rodewisch (dpa/sn) - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist im Vogtlandkreis von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar, wie die Polizei in Zwickau am Montagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann am Sonntagnachmittag in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Eine Polizeistreife entdeckte ihn durch Zufall im Straßengraben. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.