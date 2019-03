Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rietberg (dpa/lnw) - Ein Radfahrer ist in Rietberg (Kreis Gütersloh) mit einem Auto kollidiert und ums Leben gekommen. Ein 35-Jähriger erfasste ihn am Mittwochabend an einer Kreuzung mit seinem Auto, wie die Polizei mitteilte. Der 49 Jahre alte Fahrradfahrer wurde tödlich verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.