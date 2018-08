Mann schiebt Rad über Straße: Von Auto erfasst und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freudenberg (dpa/mv) - Bei einem Unfall in Freudenberg bei Ribnitz-Damgarten (Kreis Vorpommern-Rügen) ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, schob der 54 Jahre alte Mann sein Rad entlang der Landesstraße 181 und wollte plötzlich nach links die Straße überqueren, als ihn ein Auto erfasste. Der 54-Jährige wurde in hohem Bogen durch die Luft geschleudert und kam mit sehr schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 51 Jahre alte Autofahrerin aus Ribnitz-Damgarten blieb unverletzt.