Rheinstetten (dpa/lsw) - Ein toter Mann ist aus dem Epplesee in der Nähe von Karlsruhe geborgen worden. In Ufernähe bemerkten Badegäste am Sonntagmittag einen Körper im Wasser, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass dieser bereits mehrere Tage dort lag. Zum Alter und den Hintergründen konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.