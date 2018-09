Motorradfahrer bei Unfall getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rheinstetten (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben überholte er eine Fahrzeugkolonne und prallte dabei gegen ein nach links ausscherendes Auto. Am Steuer des Wagens saß eine ebenfalls 55 Jahre alte Frau. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort.