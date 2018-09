Vier Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der L87

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rheinau (dpa/lsw) - Vier Menschen wurden am Donnerstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 87 von Freistett in Richtung Autobahn 5 verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Autofahrer, von Frankreich kommend, nach links abbiegen und übersah ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Donnerstag mitteilte. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem der in Richtung Grenze fahrende Wagen noch gegen ein weiteres Fahrzeug schleuderte. Zwei Menschen wurden dabei schwer und zwei weitere leicht verletzt und anschließend in umliegende Kliniken eingeliefert. Die am Unfall beteiligten Autos hatten einen Totalschaden, die L87 wurde vorübergehend gesperrt.